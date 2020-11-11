Курсы валют в Беларуси на 11 ноября: доллар и евро на торгах подешевели

Курсы валют на 11 ноября Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в среду, 11 ноября, состоялись торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Данная информация была размещена на сайте БВФБ.

Доллар снизился на 0,0018 и теперь стоит 2,5551 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0072 и теперь стоит 3,0184 белорусского рубля.

Российский рубль подрос на 0,0053 и теперь стоит 3,3546 белорусского рубля.

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