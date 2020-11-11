СК об аресте средств, выплаченных фондами солидарности: «Деньги поступили для финансирования протестов»

СК прокомментировал арест средств, выплаченных фондами солидарности Фото: Архив "КП"

Главное следственное управление Следственного комитета Беларуси прокомментировало ситуацию с заблокированной на счетах частью денег, выплаченных фондами солидарности. Накануне появилась информация примерно о 1,4 млн рублей, которые были на карточках белорусов, получивших помощь от кампаний BYSOL и BY_HELP. Речь идет о выплатах пострадавшим в результате насилия, увольнений с работы и другого давления из-за участия в протестах. Эти деньги на помощь пострадавшим собирали белорусы всего мира.

- Продолжается расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, - сообщил СК 11 ноября. - В ходе расследования из ДФР КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу.

Речь идет об одном из сооснователей фондов. Он живет за границей. 10 ноября Леончик рассказал о том, что по требованию госорганов «началась массовая блокировка счетов получателей помощи». По его словам, речь примерно примерно об 1\6 от всех выплаченных средств.

А в СК заявили, что «установлены факты перечисления с подконтрольного Леончику счета в одном из западных банков средств для поддержания протестных акций в Беларуси и оказания материальной помощи лицам, принимающим в них активное участие». В СК подтвердили, что наложили арест на перечисленные суммы. Однако там считают, что деньги поступили в страну для финансирования протестных акций.

В то же время в фондах солидарности заверили, что «помощь пострадавшим будет продолжаться, для этого есть много других способов».