«Мисс Беларусь - 2008» Ольге Хижинковой дали 12 суток ареста

Ольге Хижинковой дали 12 суток административного ареста. Фото: инстаграм Ольги Хижинковой

В среду, 11 ноября, судили «Мисс Беларусь - 2008» и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову. Ей дали 12 суток административного ареста.

Ольга в суде свою вину не признала. По ее словам, в воскресенье, 8 ноября, она шла с цветами поздравлять свою подругу. В первый раз ее объяснение силовики приняли, а во второй раз - уже нет. Хижинкова была задержана в районе Кафедрального собора около 15 часов.

Со слов Ольги, большого скопления народа в районе собора не было. И добавила, что никаких лозунгов она не выкрикивала. В автозаке, сообщила Хижинкова, распылили газ, хотя никто из девушек не сопротивлялся.

В суде выступил свидетель, который назвался Водолазовым и был в балаклаве. Он рассказал, что Ольга участвовала в шествии и выкрикивала различные лозунги. По словам свидетеля, Хижинкову задержали на проспекте Победителей, 5.

Портал tut.by приводит диалог Водолазова, который прозвучал в суде.

Водолазов: «Я запомнил Ольгу, потому что она красивая девушка».

Адвокат: «А остальные девушки некрасивые?»

Водолазов: «Если сравнивать с остальными, то она красивая».

Судья ушла на совещание, а Ольге дали возможность пообщаться с мужем Иваном. Она рассказала, что условия содержания в ИВС на Окрестина нормальные, попросила дать питомцу необходимые таблетки, а также передать ей книгу Окуджавы. Ольга призналась, что уже морально готова к 15 суткам.

В 11.40 судья вернулась и сообщила, что дело отправлено на доработку.

В 14.30 суд возобновился.

В новом протоколе было исправлено время задержания на 14.50 - 15.10. Также свидетель сказал, что было задержано много людей, и он мог ошибиться. Водолазов добавил, что он не запомнил фамилию сотрудника РУВД, который его опрашивал.

Адвокат предложил вызвать в качестве свидетелей участковых инспекторов, которыми были составлены протоколы, но судья отклонила запрос.

Ольге Хижинковой дали 12 суток административного ареста. С учетом того, что она была задержана 8 ноября, ей осталось провести в ИВС еще 9 дней.

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