«Отток средств из банковской системы замедлился»: в Нацбанке рассказали об инфляции и курсе валют

В Нацбанке рассказали об инфляции и курсе валют Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Национальном банке ожидают, что вскоре в Беларуси начнется замедление инфляционных процессов. Если за 2020 год прогнозируется прирост потребительских цен на уровне около 6%, то к концу 2021 года инфляция должна приблизиться к 5%. Об этом на брифинге 11 ноября заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. Видео брифинга опубликовано на сайте Нацбанка.

По итогам октября годовая инфляция в Беларуси составила 6,2%. На рост цен повлияло ослабление курса национальной валюты, а это, в свою очередь, случилось из-за повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем рынке. Произошло это из-за возросших негативных ожиданий о перспективах дальнейшего развития экономики. Вместе с этим возник отток из банков рублевых и валютных сбережений, отметил Каллаур.

В сентябре-октябре отток средств из банковской системы замедлился, сформировалось чистое предложение иностранной валюты, заявили в Нацбанке.

Там надеются, что при активизации внешнего спроса, а это должно произойти во второй половине 2021 года, произойдет возвращение экономики Беларуси «на траекторию устойчивого экономического роста».

Напомним, Нацбанк решил сохранить ставку рефинансирования в Беларуси на уровне 7,75%