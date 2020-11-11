Минздрав: Во время пандемии выдавать больничные начнут медики со средним образованием, но максимум на 10 дней

Больничные на время второй волны коронавируса в Беларуси будут выдавать и медики со средним образованием, а не только врачи. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в Беларуси принимаются меры для оптимизации работы амбулаторно-поликлинической сети и снижения нагрузки на врачей, сообщила пресс-служба Минздрава в официальном телеграм-канале.

Для этого 10 ноября Александром Лукашенко был подписан специальный документ (Прим.: приказ №1191), действующий только на время подъема инфекционной заболеваемости в стране.

- Данным приказом предоставляется право некоторым медработникам со средним специальным медобразованием проводить экспертизу пациентов на предмет временной нетрудоспособности на время эпидемического подъема, - пояснили в Минздраве.

Однако право выдавать больничные получит не весь медперсонал со средним специальным образованием, а только утвержденные в Минздраве работники. Как подчеркнули в ведомстве, «только самые высококвалифицированные».

- Максимальные период, на который эти специалисты смогут выдавать листки нетрудоспособности, - 10 календарных дней. Такая практика является традиционной, применяется она в эпидемические подъемы заболеваемости гриппом, - уточнили в пресс-службе.

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