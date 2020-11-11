Скончался известный белорусско-российский бизнесмен Валерий Шумский

Валерий Шумский скончался в 60 лет из-за болезни. Фото: стоп-кадр | видео YouTube "Нефтянка".

О смерти Валерия Шумского, известного белорусского бизнесмена, сообщила «Наша Нiва». По информации издания, 60-летний предприниматель тяжело болел и скончался на аппарате ИВЛ. Умер Шумский 11 ноября.

В белорусских деловых кругах имя Валерия Шумского широко известно, он был на 13-й позиции топ-200 самых влиятельных бизнесменов, который составляло издание «Ежедневник».

Последние годы Валерий Шумский, уроженец Вилейки, возглавлял компанию «Юкола нефть» в России - одного из крупнейших частных нефтедобытчиков в поволжском регионе. К слову, под брендом «Юкола» в Беларуси был создан один самых крупных автомобильных холдингов (позже его пришлось продать. - Ред.).

Также Шумский занимался делами по торговле и переработке нефти. Бизнесмен жил на две страны: в Минске от владел TNT Rock Club, поддерживал молодые рок-группы в Беларуси, был организатором фестивалей ретроавтомобилей, у него и самого был самый большой парк автомобилей с историей. Еще известен как православный меценат: в Минске он поддерживал приход Марии Магдалены, а в регионах - Сынковичскую церковь.