15-летний ребенок в Жлобинском районе спас на пожаре 5-летнего брата. Фото: МЧС

Вечером 10 ноября в частном доме в Жлобине вспыхнул пожар: горело жилье многодетной семьи. Родители были еще на работе, дома оставались 15-летний школьник и его 5-летний братишка. За детьми присматривала бабушка, но она в момент пожара как раз отошла - в свой дом по соседству.

Первым запах дыма услышал младший ребенок и сразу сказал об этом брату. Подросток хорошо усвоил из уроков в школе, что пожар разгорается из-за притока кислорода, поэтому не стал открывать двери в комнату старшего брата, из-под которых шел дым.

Школьник сначала вывел братишку на улицу, отправив его бабушке, а затем вызвал спасателей и отправился к своему дому встречать их.

Прибывшие пожарные обнаружили горение в комнате и ликвидировали его. Огонь уничтожил компьютер и мебель, повредил потолочный сайдинг и закоптил стены. Возможная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщает Гомельское областное УМЧС.