«Написал комментарий на эмоциях после видео»: Минчанина будут судить за оскорбление милиционера в сети

Мужчина плохо написал о милиционере под роликом о задержаниях на протестах, и теперь его будут судить. Фото: pixabay.com.

В Минске перед судом предстанет 32-летний горожанин, который обвиняется в оскорблении в сети сотрудника ОВД, проинформировали БелТА в службе информации столичной прокуратуры.

Сообщается, что это произошло еще несколько месяцев назад - 4 августа, минчанин посмотрел ролик в сети и так разозлился, что написал в комментарии кучу оскорблений в адрес милиционера.

- Через мобильный телефон подозреваемый, используя ненормативную лексику, негативно высказался о работе и личности сотрудника ОВД. Данный комментарий является унижающим честь и достоинство сотрудника милиции, который выполнял свои служебные обязанности, - пояснили в пресс-службе.

Во время следствия минчанин рассказал, что написал комментарий из-за негативных эмоций, которые испытал после просмотра видео, а имя и фамилию сотрудника узнал из других комментариев. К слову, в разозлившем мужчину ролике милиционер в форме пытался пресечь противоправные действия участников протестной акции.

- Обвиняемый уже раскаялся, он также выразил готовность принести извинения. Ранее минчанин уже привлекался к административной ответственности. Мужчина безработный, на его иждивении малолетняя дочь, - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело о публичном оскорблении направлено в суд.