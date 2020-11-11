Это еще одна попытка отвлечь внимание от продолжающихся репрессий: Госсекретарь США о высылке из Беларуси британских дипломатов

Майкл Помпео заявил, что белорусы заслуживают того, чтобы их голос был услышан. Фото: Reuters.

По словам госсекретаря США Майка Помпео высылка из Беларуси британских дипломатов является попыткой официальных властей отвлечь внимание от репрессий. Об этом он написал в своем Твиттер-аккаунте.

- Высылка двух британских дипломатов из Беларуси (9 ноября - Ред.) является произвольной и необоснованной, - прокомментировал Помпео и добавил. - Это является еще одной попыткой отвлечь внимание от продолжающихся репрессий против мирных демонстрантов.

Резюмируя Майкл Помпео высказался и в адрес протестующих, он заявил, что народ Беларуси заслуживает, «чтобы их голос был услышан».

Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что двух британских дипломатов в Беларуси объявили персонами нон грата. В МИД Великобритании заявили, что данное решение необоснованно, а за протестами дипломаты наблюдали на законных основаниях. К слову, ответной мерой стала высылка из Англии двух белорусских дипломатов.

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