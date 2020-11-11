Фотофакт. Короткое замыкание в минской школе - эвакуированы 330 человек

В минской школе загорелась проводка в начальном классе. Фото: МЧС.

О том, что в одной из школ Минска в среду, 11 ноября, произошло ЧП, проинформировала пресс-служба МЧС на официальном сайте ведомства.

Сигнализация сработала около 15.00 часов в минской средней школе №191, которая находится на Городецкой улице. До прибытия пожарных машин администрация школы оперативно эвакуировала из здания 310 школьников и 20 педагогов с персоналом.

До приезда пожарных работники школы сами затушили пламя огнетушителями. Фото: МЧС.

- Прибывшие по вызову спасатели установили задымление на втором этаже в кабинете начальных классов. Горения к тому моменту уже не наблюдалось, огонь смогли самостоятельно затушить работники школы, воспользовавшись порошковыми огнетушителями. Причиной возгорания стало загорание изоляции электропроводки в этом классе, - пояснили в пресс-службе МЧС.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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