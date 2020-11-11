В России белорус выстрелил в жену из травмата и зарубил ее топором прямо в торговом центре

Мужчина пришел на работу жены и убил ее. Фото: соцсети.

О том, что в городе Всеволожск недалеко от Санкт-Петербурга произошла трагедия, сообщил ряд СМИ. Известно, что 52-летний уроженец Беларуси убил свою 36-летнюю супругу-молдаванку.

Подробности происшествия сообщила пресс-служба регионального управления СК России. Известно, что подозреваемый в убийстве супруги белорус уже задержан, возбуждено уголовное дело.

Предварительно события криминальной драмы разворачивались так. Женщина утром в среду, 11 сентября, пришла в ТЦ, в котором находится ее салон красоты. В районе обеда туда пришел и ее супруг.

- Мужчина несколько раз выстрелил в лицо женщины из травматического оружия, а затем нанес множественные удары тупым предметом (Прим.: СМИ сообщают, что это был топор). От полученных травм жертва скончалась. По горячим следам подозреваемый в убийстве был задержан сотрудниками полиции, - прокомментировали в пресс-службе.

Идет следствие.

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