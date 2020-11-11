Беларусь начала переговоры с «Газпромом» о поставках газа с 2021 года

К середине ноября 2020-го года был полностью улажен вопрос о задолженности Беларуси перед Россией за газ. Фото: "РИА Новости".

О том, что между Россией и Беларусью начались переговоры об условиях поставок российского газа в 2021-ом году, сообщило БелТА.

Пресс-служба «Газпрома» проинформировала о старте переговоров о поставках газа с начала следующего года. В среду, 11 ноября, прошел первый раунд переговоров о поставках, в которых приняли участие Алексей Миллер, глава «Газпрома», и с белорусской стороны – министр энергетики Виктор Каранкевич.

- Начиная встречу, стороны заявили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года, - отмечается в сообщении пресс-службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Головченко - о российском газе: Задолженности перед Россией нет, идут переговоры о стоимости.

Глава белорусского правительства заявил о намерениях сформировать стоимость российского природного газа для Беларуси на 2021 год (подробности).

Головченко высказался о создании общего рынка газа в ЕАЭС.

Первыq этап формирования общих энергорынков планируют пройти к концу 2020-го года (подробности).