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Глава Федерации хоккея Беларуси: До конца года начнем продавать билеты на чемпионат мира по хоккею 2021 года

Об этом рассказал гендиректор ФХБ Дмитрий Баксов, комментируя также призывы об отмене чемпионата
Надежда БУТОВИЧ
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Дмитрий Басков заявил, что призывы бойкотировать ЧМ-2021 не говорят о солидарности. Фото: пресс-служба ФХБ.

Дмитрий Басков заявил, что призывы бойкотировать ЧМ-2021 не говорят о солидарности. Фото: пресс-служба ФХБ.

О том, что в Федерации хоккея Беларуси запланировали в ближайшие месяцы начать продажу билетов на чемпионат мира 2021-го года, проинформировало БелТА.

Как заявил на заседании 11 ноября глава федерации Дмитрий Басков, в этом вопросе белорусская сторона контактирует с латвийскими партнерами и с Международной федерацией.

- Билетная программа уже разработана, запустить в продажу планируем ее перед новым годом, - пояснил Басков.

Также он пообещали, что белорусские болельщики смогут покупать билеты на особых условиях и по специальной цене.

Еще в федерации прокомментировали заявления об отмене чемпионата в Минске. Председатель ФХБ по этому поводу высказал недоумение, заявив, что действия людей, призывающих к спортивной солидарности и выступающих против проведения чемпионата, ему непонятны.

- Получается, что наши болельщики не заслужили праздника? Да и спортсмены, мы же понимаем, какой это престиж - участвовать в чемпионате мира. Кому-то может быть выпала честь единственный раз сыграть на домашнем чемпионате мира против грандов мирового хоккея. А для кого-то это, возможно, последний чемпионат мира в карьере, - привел Басков свои аргументы.

Резюмируя он заметил, что по его мнению, призывы о бойкоте ЧМ-2021 не являются признаками солидарности.

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