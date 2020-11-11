В Беларуси почти 50% стационаров соцобслуживания перешли на работу вахтой: работники не уходят домой по 14 суток

Из-за подъема заболеваемости коронавирусом работники интернатов и отделений круглосуточного пребывания по 14 суток не выходят из их стен. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

О том, что из-за второй волны «ковида» в Беларуси стационары социального обслуживания постепенно переводят на режим полной изоляции, сообщили БелТА в Минтруда и соцзащиты. Одновременно с этим учреждения переходят на вахтовую работу, когда работники по 14 дней не покидают стены центров.

- Работники круглые сутки в течение этого времени находятся с проживающими в доме-интернате или отделении круглосуточного пребывания, оказывая им необходимую помощь, - уточнили в ведомстве.

Таким меры, по информации Минтруда, предпринимаются для снижения риска занесения и распространения коронавируса с массовым пребыванием людей.

Когда происходит смена вахты, новые пребывающие сдают тесты на коронавирус, для выявления инфицированных.

- На среду, 11 ноября, в Беларуси на вахтовый метод переведены 73 из 154 стационаров. Стопроцентно стационарные учреждения переведены на такие условия работы в Минске и в Гродненской области, по такому же принципу работают и в Республиканском интернате ветеранов войны и труда, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Планируется переход на такой метод и оставшихся учреждений. Решение по каждому из них принимают территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

СПРАВОЧНО: В Беларуси работает 90 домов-интернатов, в том числе 8 малой вместимости, а также 64 отделения круглосуточного пребывания. Обще число жильцов соццентров - примерно 20,7 тысячи человек, которых обслуживают 13,2 тысячи работников.

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