В Бресте 6-классница, угрожая детям пистолетом, уводила их в парк, где укладывала на землю и избивала

В Бресте шестиклассница запугивала и похищала других детей. Фото: pixabay.com.

Правоохранители Бреста разбираются в «похищениях» нескольких детей в областном центре. В милицию заявления поступили в начале ноября, сразу 4 семьи заявили, что были совершены противоправные действия в отношении их малолетних детей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Родители заявили, что некая молодая девушка, угрожая ребятам пистолетом, уводила их с детских площадок во двор, где укладывала на землю, затем закрывала ладонью рот, некоторых при этом еще избивала. Похитительница попала и на камеру внешнего видеонаблюдения.

Поймали с поличным подозреваемую 10 ноября. Оказалось, что детей похищает 11-летняя брестчанка. В вечернее время она вновь вела очередную девочку - новую «жертву» в парк.

- Это произошло на улице Орловской. Для устрашения жертвы школьница взяла игрушечный пистолет, - пояснили в пресс-службе.

Во время допроса шестиклассница рассказала, что не собиралась причинять детям вред. Нападала на них и уводила для своих пранков. Снимать видео о том, как «воруют детей», должен был ее знакомый, но он в этом участвовать отказался. В итоге она просто запугивала детей, собираясь затем благодаря своим роликам стать популярным блогером.

- Шестиклассница воспитывается в неполной семье. У нее периодически возникают конфликты с мамой. В отношении мамы криминальной школьницы будет составлен административный протокол за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, а с девочкой будет проводиться индивидуальная профилактическая работа, - рассказали правоохранители о последствиях шалости.

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