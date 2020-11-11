В Беларуси сокращают число мусорных полигонов, а к 2022 году хотят закрыть их все

В Беларуси хотят ликвидировать все мини-полигоны захоронения твердых коммунальных отходов. Фото: pixabay.com.

За последние 5 лет в Беларуси более чем в два с половиной раза сократилось число мини-полигонов для твердых коммунальных отходов, рассказали БелТА в Минприроды.

В целом происходит поэтапное сокращение объектов захоронения твердых коммунальных отходов, которые не соответствуют требованиям законодательства.

- Только в прошлом году в Беларуси закрыли и рекультивировали 345 таких объектов. А в январе - сентября 2020-го года выведены из эксплуатации еще 188 мини-полигонов ТБО – более 30 процентов от их общего числа, - пояснили в пресс-службе.

Также в Минприроды пояснили, что полностью закрыть все мусорные мини-полигоны в Беларуси планируют уже к 2022-му году.

Растет и уровень использования твердых коммунальных отходов. Однако здесь перспектива более долгосрочная - 64 процента использования коммунальных отходов в ближайшей перспективе, а затем и 90 процентов минимум к 2035 году.

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