Жуткая находка: Под Светлогорском грибник нашел в лесу завернутый в целлофан труп

Начальник забил насмерть домкратом своего рабочего на СТО. Фото: pixabay.com.

Подробности криминального происшествия рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию Светлогорска 9 ноября поступило заявление о пропаже без вести 56-летнего горожанина. А уже 10 ноября из района позвонил грибник, который рассказал, что в лесу он наткнулся на труп мужчины завернутый в целлофан.

- Выяснилось, что обнаруженный погибший мужчина является разыскиваемым горожанином. Тело погибшего было с многочисленными травмами, что свидетельствовало о том, что смерть была насильственной. Было возбуждено уголовное дело, к расследованию которого подключились сотрудники угрозыска, - пояснили в пресс-службе Гомельского областного УВД.

В ходе следствия выяснено, что 56-летнего мужчину убил его 59-летний начальник. Работая в автомастерской слесарь и работодатель время от времени выпивали, 6 ноября после очередной порции возлияний началась драка. В итоге хозяин гаража до смерти избил собутыльника домкратом, лег спать, а проснувшись, понял, что тот скончался.

- Чтоб скрыть следы убийства, подозреваемый вывез труп в лес, а на гараже СТО навел порядок. Но избавиться от всех следов ему так и не удалось, - добавили в пресс-службе.

Следствие по уголовному делу продолжается. Фигурант находится в ИВС.

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