В Шумилинском и Миорском районах Витебской области с 12 ноября вводится обязательный масочный режим Фото: Мария ЛЕНЦ

В Миорском и Шумилинском районах Витебской области с 12 ноября вводится обязательный масочный режим. Данное решение было принято в местных районных исполнительных комитетах.

В документе сообщается, что с четверга, 12 ноября, необходимо носить маски в местах массового скопления людей: в магазинах, аптеках, спортивных учреждениях, учреждениях здравоохранения, в отделениях банков и почты, учреждениях культуры, а также в общественном транспорте, такси и автомобилях.

Организация и контроль за использованием людьми масок в общественных местах будут возложены на руководителей объектов и организаций.

Напомним, что с 5 ноября в Могилеве был введен обязательный масочный режим, а с 9-го - в Гомельской области. С 10 ноября ровно на месяц были отменены развлекательные мероприятия в Бресте, а заведениям порекомендовали работать до 23 часов.

С 10 ноября ввели обязательный масочный режим в трех районах Могилевской области: Кличевском, Кричевском и Осиповичском.

За прошлые сутки в Беларуси случился новый рекорд - 1057 новых случаев заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь накрыла вторая волна COVID-19: в областных городах вводят масочный режим и другие жесткие меры по борьбе с этой вирусной инфекцией.

Мы собрали всю последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в стране. (подробности)