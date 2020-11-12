На МКАД «Skoda» врезалась в остановившийся ВАЗ. Фото: телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД Skoda врезалась в остановившийся ВАЗ. После столкновения автомобили загорелись. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Инцидент произошел 11 ноября. Водитель Skoda ехал по внешнему кольцу МКАД в третьей полосе. В районе съезда на улице Казинца он врезался в остановившийся ВАЗ. После столкновения автомобили загорелись, - пояснили в ведомстве.

В результате произошедшего пострадал пассажир, находившийся в автомобиле Skoda, - 19-летняя девушка. Она была оперативно доставлена в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, а также спасатели.

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