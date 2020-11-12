«Жодино - скверное место»: герой мемов про «хлопотное дельце» рассказал, как провел 15 суток ареста

Герой мемов про "хлопотное дельце" рассказал, как провел 15 суток ареста. Фото: скриншот с видео

Герой мемов про «хлопотное дельце» Сергей Миронов, который вышел на свободу 10 ноября, рассказал «Радыё Свабода» в первом интервью после освобождения об условиях содержания на Окрестина и в Жодино, а также о том, как его задержали.

- Я пошел на акцию, которая была запланирована у Дома правительства, но там уже все было оцеплено. И я решил прогуляться по проспекту Независимости и посмотреть, что там происходит. Пошел через сквер к Немиге. И в какой-то момент подъехала огромная колонна автозаков. Я начал думать, что делать: или пойти спокойно, или убежать. Решил, что интереснее все-таки убежать. Меня задержали, - рассказал Сергей.

После этого, по его словам, уже в РУВД начали составлять протокол. Через какое-то время к нему подошла женщина и сказала, что будет записывать видео.

- Когда она сказала про запись видео, то я сразу подумал, что это, скорее всего, сотрудник пресс-службы или же просто хотят мои показания записать на видео. Решил, что если мне сидеть 15 суток, то можно немного и поразвлекаться. На самом деле я выдал больше, чем «хлопотное дельце», но половину вырезали, - пояснил молодой человек.

Об условиях содержания на Окрестина Сергей сообщил, что он находился в просторной камере, в которой были матрасы и горячая вода.

- Если говорить об Окрестина, то это неплохое место. Я находился в просторной камере, хотя к нам и подселили пятого человека. Но была горячая вода и матрасы. Как кормили? На вкус еда не очень, но по объему нормально. Даже предлагали увеличить порцию и говорили: «Чтобы потом не было разговоров о том, что не кормили вас здесь». А потом меня перевезли в Жодино. Это скверное место. Мне там не понравилось. Меня туда везли в переполненном автозаке. Нас потом вели через какой-то подземный ход. В камере 10 из 10 - политические. Некоторых взяли по статье 23.34, но они не участвовали в марше, а просто проходили мимо, - рассказал о своих впечатлениях Сергей.

Молодой человек работает на заводе «Интеграл». По его словам, руководство в целом на происходящее отреагировало нормально.

- На работе руководство не ругало. У них там коронавирус гуляет. Спрашивали, как у меня дела. В целом отреагировали хорошо, - добавил Сергей Миронов.

Он признался, что за 15 суток, которые провел в ИВС, скурил только 5 сигарет. А дома пока вообще не курит.

- А вот с бегом дела обстоят хуже (в видео молодой человек советовал по утрам бегать по полчаса. И не трусцой, а во всю мощь. - Ред.). Правда, если уволят с работы, тогда, может, и получится, - пояснил парень.

По мнению Сергея, узнать на данный момент результаты выборов невозможно.

- То, что дела в этой стране идут неважно, было очевидно, еще когда я ходил в детский сад, - подытожил молодой человек.

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