В Купаловском театре начался набор в новую труппу. На прослушивания пригласили актеров из областных театров и студентов

В Купаловском театре проходят прослушивания Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Купаловском театре, из которого после увольнения гендиректора Павла Латушко ушла основная часть труппы, начались прослушивания. На них пригласили актеров из областных театров, а также студентов. Об этом сообщает портал tut.by.

В Купаловском театре осталось 12 актеров. Некоторые из них в конце октября встречались с Натальей Кочановой. Но данную информацию подтвердить не удалось.

Точно стало известно, что 4 ноября, в среду, министр культуры Юрий Бондарь принял в труппу трех актрис Купаловского театра: Зинаиду Зубкову, Аллу Эльяшевич и Тамару Миронову, а также главного художника театра Бориса Герлована. Данная информация была опубликована на официальном телеграм-канале Министерства культуры.

После этого из Минкульта начали звонить в областные театры и интересоваться у руководства, нет ли желания у артистов приехать в Минск и попробовать свои силы в Купаловском театре. Данную информацию подтвердили сразу в трех театрах.

После этого на прослушивание пригласили студентов БГУКИ. Своих студентов, к примеру, привела Зинаида Пасютина, профессор кафедры театрального творчества Университета культуры. В 2021 году ее курс выпускается и может распределяться в Купаловский театр.

На просмотре присутствовали студенты и из других вузов, а также из Гомеля, Молодечно и Бобруйска.

Процедура прослушивания - стандартная: чтение стихов и демонстрация этюдов.

В комиссии находились 12 актеров, которые остались в труппе Купаловского, и министр культуры Юрий Бондарь.

Участникам прослушивания результат не сообщили. Возможно, оно продолжится и дальше.

Официальный комментарий Купаловского театра о прослушивании в пресс-службе получить не удалось. Сотрудники сказали, что сами обо всем узнали от журналистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Купаловский всегда будет Купаловским, неважно - на сцене или без нее». Актеры - о 100-летии театра.

Купаловцы вспоминают любимый театр, а руководство комментирует нынешнюю ситуацию с театром. (подробности)

«Мы не можем молчать!» Около 200 сотрудников Большого театра Беларуси записали видеообращение.

Сотрудники театра, солисты оперы и артисты балета, дирижеры, режиссеры, призвали руководство пересмотреть свое решение об увольнении коллег. (подробности)