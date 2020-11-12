В Минске в квартире на Ржавецкой случился пожар. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, среди которых двое детей

В Минске в квартире случился пожар. Удалось спасти четырех человек. Фото: МЧС

В Минске 11 ноября, в среду, в квартире на 8-м этаже на улице Ржавецкой случился пожар. Сотрудники МЧС с помощью специальной автолестницы спасли четырех человек, среди которых двое детей. Данная информация была опубликована на сайте МЧС.

- Информация о возгорании поступила в часть 11 ноября в 11.34. Спасатели оперативно выехали на место случившегося, но по прибытии не заметили возгорания. Они лишь увидели, что на балконе 8-го этажа находятся четыре человека, среди которых двое детей. Сотрудникам МЧС удалось установить, что в квартире загорелось имущество. Пожар был ликвидирован. Эвакуация жильцов дома не проводилась, - пояснили в ведомстве.

Двоих детей с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" доставили в больницу.

Возможная причина возгорания - шалость детей с огнем.

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