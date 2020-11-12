В Гомельской области мальчик застрял ногой в самолете

В Чечерске мальчик застрял ногой в самолете. Фото: МЧС

Сотрудники МЧС 11 ноября оказали помощь ребенку в городе Чечерске Гомельской области. Вызов поступил на линию 101 около 8 часов вечера.

Оказалось, что мальчик лазил по самолету-памятнику, установленному в центре Чечерска, и на крыле попал ногой в техническое отверстие. Самостоятельно выбраться он не смог, поэтому вызвали спасателей.

Сотрудникам МЧС пришлось применить специальный инструмент, чтобы помочь ребенку.

- Его состояние удовлетворительное, в госпитализации не нуждался, - комментируют инцидент в МЧС.