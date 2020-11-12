Коронавирусом в мире заразились уже более 52 миллионов человек Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В мире заразились коронавирусом уже более 52 миллионов человек. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Число заразившихся коронавирусом в мире составляет 52 миллиона 041 человек, умерли от инфекции уже свыше одного миллиона. А тех, кому удалось победить болезнь, - более 33 миллионов 870 тысяч человек.

Самое большое число заразившихся коронавирусом фиксируется в США - более 10 миллионов 392 человек. Всего в Америке за период пандемии коронавируса умерли 241 047 пациентов, а победить болезнь смогли 3 миллиона 997 тысяч человек. Следом за США идет Индия. У них зарегистрировано более 8 миллионов 636 тысяч человек, умерли - 127 тысяч 571 человек, выздоровели - 8 миллионов 013 тысяч человек. В Бразилии коронавирусом заразились более 5 миллионов 747 тысяч человек, скончались - 163 тысячи 368 человек, выздоровели - 5 миллионов 222 тысячи человек.

В Беларуси 11 ноября был зарегистрирован очередной прирост заразившихся коронавирусом за сутки - 1057 человек. За время пандемии скончались 1022 человека. Победили инфекцию 92 тысячи 266 человек.

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