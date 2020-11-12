В Жодино заключили под стражу обвиняемого в поджоге здания прокуратуры

В Жодино подожгли здание прокуратуры. Фото: prokuratura.gov.by

Обвиняемого в особо злостном хулиганстве по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса из-за поджога дверей прокуратуры в Жодино заключили под стражу. Санкцию на арест выдал заместитель прокурора Минской области Сергей Шикунец.

- Такая мера пресечения к обвиняемому применена с учетом обстоятельств и тяжести преступления, данных о его личности, - комментируют в пресс-службе прокуратуры.

Дело еще расследуется. Согласно материалам, инцидент произошел 8 октября около 3 часов ночи. Мужчина принес под двери здания прокуратуры самодельную конструкцию, которая воспламенилась. Местные жители рассказывали, что слышали хлопок. Огонь повредил входную дверь в административное здание и навес над входом.

За злостное хулиганство мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.