В Лунинце легковой автомобиль насмерть сбил 58-летнюю женщину

В Лунинце легковушка сбила насмерть 58-летнюю женщину. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Лунинце в среду, 11 ноября, легковой автомобиль насмерть сбил 58-летнюю женщину. Об этом сообщили в БелТА.

- Инцидент произошел 11 ноября. За рулем автомобиля «Опель Вектра» находилась 36-летняя женщина. Она ехала по улице 17 Сентября и сбила 58-летнюю пенсионерку, которая в тот момент переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину спасти не удалось. Она скончалась на месте от полученных травм, - рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В Лунинецком районном отделе СК было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 - нарушение ПДД, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Следователи осмотрели место случившегося, а также допросили подозреваемую. Назначено проведение автотехнической и судебно-медицинской экспертизы.

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