СК: Мужчину, который в Витебске 13 сентября снял с сотрудника милиции маску и ударил его, будут судить

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Витебским городским отделом СК завершено расследование уголовного дела о насилии в отношении сотрудника милиции. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- Удалось установить, что 13 сентября 39-летний мужчина принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, которое проходило в Витебске. Мужчина в какой-то момент сорвал маску с сотрудника милиции и ударил его. После этого милиционер упал на землю. Мужчину через какое-то время удалось задержать, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что следователи допросили задержанного, а также свидетелей и потерпевшего. Была проведена очная ставка.

- Видеозапись, на которой зафиксировано применение насилия в отношении сотрудника милиции, была приобщена к делу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 364 - насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции. Подозреваемый заключен под стражу, - проинформировали в СК.

Уголовное дело было передано прокурору для направления в суд.

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В ведомстве добавили, что расследование данного дела завершено. (подробности)