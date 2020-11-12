В Барановичском районе легковушка переехала мужчину, который лежал на проезжей части. Он погиб

В Барановичском районе легковой автомобиль переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Барановичском районе автомобиль «Фольксваген» переехал мужчину, который лежал на проезжей части. Он погиб. Об этом сообщили в УВД Брестского облисполкома.

- Данный инцидент произошел 9 ноября в городском поселке Городище. Удалось установить, что за рулем автомобиля «Фольксваген» находился 41-летний водитель. Он совершил наезд на 46-летнего мужчину, который лежал на дороге. Тот скончался на месте случившегося от полученных травм, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники установили, что мужчина, который лежал на дороге, не был обозначен световозвращающими элементами.

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