Через закрытую белорусскую границу возят наркотики

В автомобилях на лафете перевозили наркотики. Фото: Госпогранкомитет

Пограничники Гродненской пограничной группы в пункте пропуска Привалка на белорусско-литовской границе задержали несколько автомобилей с наркотиками. Об этом сообщает Госпогранкомитет. Это вещества растительного происхождения и психотропы в таблетках. Они были спрятаны в автомобилях.

По факту незаконного перемещения через границу наркотиков возбуждено уже два уголовных дела, по остальным проводятся проверки.

- Во всех случаях наркотики были обнаружены в транспортных средствах, перемещаемых через границу на автовозах. Эти автомобили, как правило, были приобретены в США, Канаде либо странах Западной Европы и перевозились транзитом через Беларусь в Украину, - уточняют в Госпогранкомитете.

За контрабанду наркотиков в Беларуси могут осудить на срок от 3 до 7 лет.

Пограничники напоминают, что индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые занимаются перевозкой грузов через границу, не избавляются от осмотра и досмотра транспортных средств и грузов на границе.

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