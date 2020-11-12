Мингорисполком: В Минске с 12 ноября введен обязательный масочный режим

В Минске введен обязательный масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мингорисполкоме рассказали, что с четверга, 12 ноября, в Минске введен обязательный масочный режим. И касается он не только работников, но и посетителей различных заведений города. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Где же нужно будет носить маски?

Необходимо носить маску в общественном транспорте, метро, а также маршрутных такси и такси.

- Изменения в решение №1069, которым были утверждены соответствующие меры по профилактике острых респираторных инфекций и COVID-19 в Минске, были внесены 12 ноября на заседании Минского горисполкома, - написано в сообщении.

Контроль за соблюдением требований по ношению масок в общественных местах в Минске будет усилен уже с сегодняшнего дня.

Напомним, что с 3 ноября обязательный масочный режим был введен в Могилеве, а с 9 ноября - в Гомельской области. С 10 ноября и до 10 декабря в Бресте отменены все развлекательные мероприятия, а заведениям рекомендовано работать до 23.00.

В Беларуси 11 ноября был зафиксирован очередной рекорд заболевших коронавирусом за сутки - 1057 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Беларусь накрыла вторая волна COVID-19: в областных городах вводят масочный режим и другие жесткие меры по борьбе с этой вирусной инфекцией.

Мы собрали всю последнюю информацию о ситуации с коронавирусом в стране. (подробности)