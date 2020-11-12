Лукашенко: Надо завершить уборочную кампанию в ближайшие дни и перепахать поля, чтобы не кувыркаться весной

Лукашенко подчеркнул, что уборочную кампанию нужно завершить к 15 ноября. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 12 ноября принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко и заместителя премьер-министра Александра Субботина. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко затронул вопросы, которые связаны с завершением уборочной кампании в Беларуси.

- Надо завершить уборочную кампанию до 15 ноября. Если какие-то вдруг хвосты останутся по сахарной свекле или кукурузному зерну, то желательно 15 ноября все закончить. И перепахать все поля. А также зябь по максимуму поднять, чтобы весной не кувыркаться. Но в целом в этом году мы сработали неплохо и вовремя убрали с полей основные культуры, - рассказал Лукашенко.

Он также поинтересовался итогами работы аграрного сектора за 2020 год и финансовыми показателями сельхозпредприятий.

- Я прекрасно понимаю, что селу непросто всегда было. За границей, например, оказывается серьезная финансовая поддержка сельскохозяйственным предприятиям и фермерам. Ну и мы же стараемся как можем поддержать сельское хозяйство. Как дела с финансами у нас обстоят? Те кредиты, которые село брало, нужно возвращать. И тем более что возможность рассчитаться с банками и с бюджетом по долгам сегодня есть, - заявил Лукашенко.

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