Лукашенко: Надо жестко взять под контроль работу губернаторов

Лукашенко требует контролировать цены на картошку. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 12 ноября провел встречу с вице-премьером Александром Субботиным и главой Минсельхозпрода Иваном Крупко. Он принял их доклад и потребовал контролировать цены на продовольствие и не допускать повышения цен на сельхозпродукцию зимой и весной. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

- Надо жестко взять под контроль работу губернаторов, вертикали власти местных органов власти по вопросам обеспечения продовольствием в зимний период, в весенний период нашего населения. Чтобы не было колебания цен. А так получается, вы мне осенью докладываете, что с избытком в хранилищах продовольствия, а цены начинают скакать в течение апреля, мая. На какие виды? На картошку. Как это так?

- Исконно белорусское... - подсказывает вице-премьер.

- Исконно белорусский продукт, и цены там начинают плясать, - продолжает Лукашенко.

Он потребовал, чтобы «контроль за ценами был приличный». Поручение следить за этим вопросом дано вице-премьеру и министру сельского хозяйства.