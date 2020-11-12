«Нынче хлопотное дельце - частный бизнес»: Кофейне, в которой разбили дубинкой стеклянную дверь, выписали штраф в 230 базовых величин

Кофейне, в которой разбили дубинкой стеклянную дверь, выписали штраф в 230 базовых величин. Фото: relax.by

Кофейне O’Petite, в которой во время акции протеста дубинкой разбили стеклянную дверь, выписали штраф в 230 базовых величин - 6210 рублей. Об этом сообщили на странице заведения в Инстаграм.

- Нынче хлопотное дельце - частный бизнес. Вместо того чтобы радовать своих посетителей вкусным кофе и круассанами, уже вторую неделю мы вынуждены бегать по различным инстанциям, чтобы исправить появившиеся недочеты. И это учитывая тот факт, что работаем мы всего лишь чуть более полугода. Все инстанции, которые посещаем сейчас, мы уже прошли в 2020 году. Но видно, что мы на хорошем счету. И бонусом за то, что кофейня не работала 26 октября, МЧС выписало нам штраф в 230 базовых величин, - говорится в сообщении.

В кофейне отметили, что они не унывают и продолжают работать во всю мощь. В планах у команды заведения оспорить данный штраф, а также они попробуют обратиться за помощью в фонды. В кофейне добавили, что помощь гостей очень важна для них сейчас.

Напомним, что в Минске закрыли сразу несколько заведений, которые по разным причинам не работали 26 октября. Часть заведений уже работает.

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«Буду приходить каждый день, пока не задержат». За день в маленькой кофейне, где накануне дубинкой разбили дверь, купили больше 1000 чашек кофе.

Обычно здесь заказывают около сотни чашек в день, а в понедельник запасы кофе, молока и круассанов пришлось пополнять несколько раз. (подробности)