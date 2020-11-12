МВД прокомментировало инцидент во дворе на Червякова в Минске, после которого парень попал в реанимацию

В тяжелом состоянии в реанимацию попал житель дома на «Площади перемен» в Минске Роман Бондаренко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Речь идет о конфликте, который возник во дворе дома на Червякова, который прозвали «Площадью перемен». Здесь на заборе снова появились бело-красно-белые ленточки. Поздно вечером 11 ноября неизвестные в масках приехали их снимать.

- Приехали в гражданке шесть мужчин и три женщины. Судя по их разговору, женщины непростые. Жители многоэтажек тут же написали об этом в местном чате. Среди тех, кто решил выйти на улицу, был 31-летний Роман Бондаренко, он успел написать: «Я выхожу!» Между человеком в балаклаве и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал. Потом он что-то сказал, и человек в балаклаве спросил: «Ты чего борзый такой?» Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой, - цитирует рассказ очевидцев tut.by.

Позже, со слов жителей двора, Романа увезли в микроавтобусе. Соседи стали обзванивать РУВД и только потом узнали, что Роман в больнице с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, в коме и прооперирован.

- Около 22.30 в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован. Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе, - так комментируют произошедшее в МВД.

По этому происшествию минская милиция проводит проверку.

МВД сообщает, что в противовес гражданам, которые развешивают «негосударственную символику», некоторые «неравнодушные граждане пытаются восстановить порядок и не допускать нарушений правил благоустройства».

- С последствиями подобных конфликтов, иногда весьма плачевными, разбирается МВД, - заключает пресс-служба ведомства.

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