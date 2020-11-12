«Данный шаг еще больше изолирует белорусские власти»: В представительстве ЕС прокомментировали высылку британских дипломатов

В Представительстве ЕС прокомментировали высылку британских дипломатов. Фото: pixabay.com

В представительстве Европейского союза в Беларуси прокомментировали высылку двух британских дипломатов. В заявлении сказано о том, что данный шаг еще больше изолирует белорусские власти.

В документе также отмечают, что аргументация причины высылки британских дипломатов со стороны Беларуси абсолютно неоправданна.

- Британские дипломаты выполняли свою обычную работу, на которую они имеют право. Мы должны иметь возможность выполнять свою работу. И мы не допустим дальнейшего запугивания своих коллег. Данный шаг еще больше изолирует белорусские власти, - написано в заявлении представительства ЕС.

Напомним, что 9 ноября Беларусь объявила двух британских дипломатов персонами нон грата и выслала их из страны. Глава МИД Великобритании прокомментировал высылку британских дипломатов из Беларуси и назвал ее необоснованной.

В ответ на случившееся Великобритания выслала из страны двух белорусских дипломатов и вызвала в МИД посла Максима Ермоловича.

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В ведомстве добавили, что 9 ноября была проведена встреча с временным поверенным в делах Польши и Беларуси (подробности).