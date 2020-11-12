Лавров: Москва обеспокоена тем, что протесты в Беларуси еще продолжаются

Лавров заявил, что Москва обеспокоена продолжающимися протестами в Беларуси. Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена продолжающимися протестами в Беларуси. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Если оценивать ситуацию в Беларуси в целом, то мы очень обеспокоены продолжающимися протестами, но и удовлетворены тем, что они уже сходят на нет. Хотелось бы отметить, что количество их участников сокращается, - заявил Лавров.

По словам главы МИД России, в Беларуси продолжается обсуждение конституционной реформы и этот процесс не прерывался.

- Насколько известно мне, конституционная реформа активно обсуждается в Беларуси. И я не могу сказать, что была какая-то пауза. Имеется четкий график и содержание, которое объясняется гражданам страны, - отметил Лавров.

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