Курсы валют в Беларуси на 12 ноября: доллар и евро на торгах подорожали

Курсы валют в Беларуси на 12 ноября Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 12 ноября, прошли торги. Евро и доллар подорожали, а российский рубль подешевел. Данная информация была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0129 и теперь стоит 2,568 белорусского рубля.

Евро подрос на 0,0063 и теперь стоит 3,0247 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0227 и теперь стоит 3,3319 белорусского рубля.

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