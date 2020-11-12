Минздрав разъяснил, как будут работать школы в условиях COVID-19

Карантин в белорусских школах пока не вводят. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Минздрав ответил на вопросы родителей по поводу введения карантина в учреждениях образования страны.

Согласно постановлению Минздрава от 30 октября №92, местные органы власти могут принять решение ввести карантин в отдельном учреждении, если там заболеют как минимум 30% учащихся.

В период распространения инфекции COVID-19 министерство разработало методические рекомендации. Они регламентируют организацию образовательного процесса. Что это значит?

Школьники и студенты учатся по специально разработанному расписанию с перерывами.

Массовые мероприятия ограничиваются, в том числе, в актовом зале учреждения образования. На время следует отказаться от организованных походов на выставки, в кинотеатры, театры, в музеи.

Также в Минздраве уточняют, что сегодня в школах, университетах, колледжах страны в среднем болеют простудой, гриппом и заражены коронавирусом от 1 до 11% учащихся.

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