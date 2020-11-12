Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 ноября 2020 года: снова рекорд по заболевшим – почти 1100 человек

За суки новый рекорд по заболевшим - почти 1100 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 11 ноября. За сутки новый рекорд по заболевшим – 1098 человек за сутки.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 110 455 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 577 человек.

Всего в Беларуси на 12 ноября коронавирусной инфекцией переболели 92 843 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 5 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1027 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 2 миллиона 780 тысяч 522.

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