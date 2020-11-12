Журналисту Олегу Груздиловичу суд дал 15 суток

В Минске судили журналиста Олега Груздиловича. Фото: «Радыё Свабода»

В Минске суд Фрунзенского района вынес решение в отношении журналиста Олега Груздиловича. Его судили за участие в несанкционированном массовом мероприятии по ст. 23.34 КоАП и наказали 15 сутками ареста. Речь шла об акции 25 октября в Минске.

В суде журналист настаивал на том, что работал на акции как корреспондент, имел при себе журналистское удостоверение и жилетку «Пресса». Редакционное задание журналисту выдала газета «Народная воля», сообщает «Радыё Свабода».

По данным Белорусской ассоциации журналистов, за решеткой в Беларуси оказались 16 журналистов, которые работали на акциях протеста, но были наказаны как участники. Еще двоих - Олега Груздиловича и Алеся Соболевского из Могилева судили сегодня. Соболевскому дали штраф.