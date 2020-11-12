Врачи рассказали о состоянии 31-летнего Романа Бондаренко на данный момент

Роман Бондаренко из Минска на грани жизни из смерти после потасовки на «Площади перемен» 11 ноября. Фото: соцсети

– Он умирает, он в краи не тяжелом состоянии. У него тяжелая черепно-мозговая травма, он на искусственной вентиляции легких, – рассказал «Комсомолке» один из врачеи Больницы скорои помощи, куда госпитализировали 31-летнего Романа Бондаренко. – Мужчина в реанимации для больных неи рохирургического профиля.

По словам медика, шансов на выживание у молодого человека мало.

Напомним, Роман Бондаренко попал в больницу после инцидента в знаменитом дворе на Червякова. По версии очевидцев, на него с кулаками напали неизвестные в масках, которые срезали бело-красно-белые ленточки на заборе. После этого Романа увезли в микроавтобусе. Позже оказалось, что он в больнице в крайне тяжелом состоянии. Соседи рассказывают о Романе, что он художник. Служил в спецназе в войсковой части 3214. Работает директором в магазине «Остров чистоты и вкуса» в Минске. Живет недалеко от «Площади перемен» - его хорошо знают жители близлежащих многоэтажек.

По версии МВД, драка во дворе развязалась из-за того, что «неравнодушные граждане пытались восстановить порядок».