TUT.BY обжаловал в Верховном суде предупреждения Мининформа. Одно признали недействительным

TUT.BY все еще лишен статуса СМИ.

В Верховном суде портал tut.by 12 ноября обжаловал предупреждения, которые онлайн-изданию вынесло Министерство информации. Результаты суда такие: одно предупреждение от 9 сентября суд постановил отменить. В удовлетворении остальных требований Верховный суд постановил отказать. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Кроме этого, Мининформ, согласно решению Верховного суда, должен выплатить tut.by 1350 рублей, а tut.by государству - 300 рублей за адвоката Мининформа.

Таким образом, в силе остаются два предупреждения, которые Министерство информации вынесло порталу. Также tut.by все еще лишен статуса СМИ до 30 декабря 2020-го.

Решение Верховного суда вступает в силу с момента вынесения и может быть обжаловано только в порядке кассации.