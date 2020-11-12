Жителя Литвы осудили на год тюрьмы за нарушение самоизоляции

Жителя Литвы строго наказали за нарушение карантина. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

За нарушение правил самоизоляции больных с коронавирусом судили 30-летнего жителя Молетайского района Литвы.

Как сообщает Генеральная прокуратура Литвы, у мужчины был подтвержден коронавирус. На предприятии, где он работал, случилась вспышка заболевания. Врачи на следующий же день сообщили мужчине, что он инфицирован, и дали инструкции насчет правил самоизоляции. Он обязался их соблюдать.

Покидать место самоизоляции запрещено, но мужчина вышел в магазин за сигаретами. Как он пояснил позже, он не чувствовал себя плохо, не наблюдал никаких симптомов болезни. В магазин он шел в маске, руки продезинфицировал.

На мужчину пожаловались соседи. Они позвонили в полицию и рассказали, что мужчина с ковидом гуляет по магазину.

В итоге его судили за нарушение правил борьбы с инфекционными заболеваниями - есть такая статья в Уголовном кодексе Литвы. Суд посчитал, что мужчина поставил под угрозу здоровье окружающих. На основании этого его наказали годом лишения свободы и общественными работами.