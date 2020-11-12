Ольге Хижинковой суд дал еще 15 суток за участие в акции протеста

Ольга Хижинкова получила в сумме 27 суток ареста. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд Центрального района Минска 12 ноября постановил арестовать Ольгу Хижинкову на 15 суток. Ее судили за участие в несанкционированной массовой акции - марше 11 октября. Доказательством ее участия были фотографии в соцсетях Ольги, пишет «Наша Ніва».

Накануне, 11 ноября, Ольгу Хижинкову осудили на 12 суток ареста за участие в акции 8 ноября. Ее задержали около Кафедрального собора в Минске. Арест модель отбывает в изоляторе на Окрестина.

Ранее Ольга Хижинкова рассказала о том, что ей пришлось уволиться из Национальной школы красоты, где она преподавала дефиле, из-за своей политической позиции.

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