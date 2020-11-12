В Гродно возбуждено уголовное дело из-за ДТП, в котором пострадал 3-летний ребенок

В Гродно в ДТП пострадал ребенок. Фото: Следственный комитет

Авария в Гродно произошла 11 ноября около 17 часов на перекрестке площади Декабристов и улицы Соколовского. По предварительной информации, «Опель» столкнулся с «Тойотой». Из-за удара «Тойота» врезалась в стоящий «Фольксваген».

За рулем «Опеля» находилась 38-летняя жительница областного центра, в «Тойоте» ехали 31-летний мужчина и 3-летний ребенок. В результате аварии серьезно пострадал ребенок - его доставили в больницу в тяжелом состоянии, уточняет Следственный комитет. Водителю оказали помощь, угрозы его жизни нет.

В отношении водителя «Опеля» возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения по ч. 2 ст. 317 УК.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.