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«Пытались что-то сделать на железнодорожных путях»: В Молодечненском районе задержали двух мужчин-"партизан"

Задержанные, по словам правоохранителей, планировали нарушить сообщение на перегоне Радошковичи - Дуброво
Надежда БУТОВИЧ
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Двое белорусов собирались замкнуть на железной дороге светофор, чтобы на время было заблокировано движение.

Двое белорусов собирались замкнуть на железной дороге светофор, чтобы на время было заблокировано движение.

Фото: Надежда БУТОВИЧ

Вечером 11 ноября недалеко от остановочного пункта Вязынка на железной дороге оперативники Молодечненского РОВД с поличным задержали двух мужчин. По словам милиционеров, задержанные пытались что-то сделать на железной дороге. А когда увидели правоохранителей, побежали в разные стороны. Подробности и видео с места преступления опубликовала пресс-служба МВД.

- Были задержаны так называемые партизаны. Во всяком случае так они себя позиционируют в своих телеграм-каналах и чатах, где призывают друг друга к проведению «рельсовой войны», - прокомментировал Александр Копишев, начальник УУР УВД Минской области.

Одного из мужчин задержали у его машины, припаркованной в кустах рядом с деревней Липени. Его напарника поймали в полутора километрах в лесном массиве. Задержанными оказались 36- и 37-летний свояки, жители Радошковичей.

- Задержанные мужчины намеревались произвести замыкание контактной группы с помощью проволоки. Правоохранители не дали им совершить ложное срабатывание светофора, и тем самым принудительно блокировать железнодорожное движение, - заявил правоохранитель.

При обыске у мужчин были обнаружены бутылка с бензином, балаклава, плоскогубцы. Растяжку они сделали из 4-метровой металлической проволоки на перегоне Радошковичи - Дуброво, также они смазали спецсредством путевые болты для улучшения электроконтакта. Проволоку оперативно убрали с путей. А бензин мужчины, по их словам, собирались разлить на пути отхода от места происшествия, чтобы сбить с толку служебную собаку.

Возбуждено уголовное дело по статье 309 УК Беларуси (умышленное приведение в негодность путей сообщения. - Ред.), максимальный срок - до 3 лет лишения свободы. Фигуранты находятся в ИВС.

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