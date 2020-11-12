Где в Беларуси уже ввели масочный режим из-за коронавируса? Полный список районов на 12 ноября

Если в регионе введен обязательный масочный режим, то маски обязательны во всех местах общественного пользования и даже в заведениях общепита. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в ряде регионов Беларуси областные и районные власти из-за ситуации во время второй волны коронавируса начали вводить обязательный масочный режим. Из последних «масочных регионов», например, Минск, где такое решение принято 12 ноября 2020 года.

На середину второй недели ноября в Беларуси официально введен обязательный масочный режим в следующих областных городах: в Могилеве, Гомеле, Минске и Витебске, сообщает БелТА. В Бресте масочного режима нет, но введен легкий локдаун с ограничением работы заведений и отменой массовых мероприятий. В Гродно масочный режим вводят с субботы, 14 ноября.

Где еще в Беларуси официально действует обязательный масочный режим?

Это Лидский, Чаусский, Бобруйский, Кричевский и Кличевский, Осиповичский, Полоцкий, Оршанский, Дрибинский, Климовичский, Краснопольский, Поставский, Миорский и Шумилинский районы, а также в Новополоцке и всех районах Гомельщины.

Что делать, если в вашем районе обязательный масочный режим?

Маска обязательная при посещении ТЦ, объектов общепита, аптек, больниц, поликлиник и других учреждений здравоохранения, учреждений соцоблсуживания, спортобъектов, административных зданий, банковских и почтовых отделений, объектов бытового обслуживания. Нельзя появляться без маски в учреждениях культуры, в общественном транспорте, в том числе и в такси.

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