Чучела в милицейской форме повесил на остановках, а гроб поставил в поле: В Мостах задержали 38-летнего протестующего

После штрафа горожанин стал "партизанить", развешивая символы протестов. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

В Мостах был задержан 38-летний местный житель, которого подозревают в хулиганствах. Подробности сообщила пресс-служба МВД.

Оперативки раймилиции вышли на горожанина, после того как в деревнях Миорщины, в пригороде райцентра стали появляться повешенные чучела в милицейской форме на остановках общественного транспорта. По словам правоохранителей были установлены гробы с циничными надписями, а также красная полоса несколько раз появлялась на белом фрагменте на одной из городских стелл.

- Фото своих деяний подозреваемый выкладывал в деструктивных телеграм-каналах. Еще он является организатором несанкционированных протестных акций в райцентре, - прокомментировал Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома.

Чучела мужчина изготавливал из настоящей милицейской формы. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Любопытно, что милицейская форма, которую мужчина использовал для изготовления устрашающих пугал, оказалась настоящей. Он ее взял у знакомого, родственник которого ранее служил в милиции. На видео допроса задержанный горожанин поясняет:

- Являлся активным участником телеграм-каналов, чатов Мостовского района. Там же призывал людей к митингам несанкционированным. Получил штраф, а после этого начал «партизанить», выражая свою гражданскую позицию против действующей власти. 29 сентября и 30 октября я развесил чучела из формы милиционеров на остановках. Такое же чучело задекорировал вместе с настоящим гробом. О содеянном сожалею, - говорит на камеру задержанный.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что произошло с избитым до полусмерти 31-летним минчанином с «Площади перемен»?

Молодой человек вступил в словесную перепалку с теми, кто приехал срезать бело-красно-белые ленточки и оказался в реанимации (подробности).

«Пытались что-то сделать на железнодорожных путях»: В Молодечненском районе задержали двух мужчин-«партизан».

Задержанные, по словам правоохранителей, планировали нарушить сообщение на перегоне Радошковичи - Дуброво (подробности).