Из-под стражи 12 ноября выпустили еще одного члена Координационного совета

Виталий Кривко провел в заключении более двух месяцев. Фото: архив компании Terra Group.

О том, что из-под стражи был освобожден ее один ранее задержанный член Координационного совета, сообщила пресс-служба негосударственного органа.

Представителя штаба Бабарико выпустили из-под стражи в четверг, 12 ноября. А задержан Виталий Кривко был 28 августа. Другой информации, например, о том на каких условиях был выпущен член Координационного совета, не сообщается.

Виталий Кривко, кроме политической деятельности, занимается бизнесом, является совладельцем компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Члена Координационного совета Андрея Егорова задержали во второй раз.

Раньше Егоров уже сидел 10 суток (подробности).

Сергей Дылевский уехал в Варшаву «из-за опасений за свою безопасность».

Больше на свободе членов президиума Координационного совета в Беларуси не осталось (подробности).

Лилия Власова после освобождения из СИЗО общается только с мужем и адвокатами.

Юрист и член президиума Координационного совета находится под домашним арестом (подробности).

Воскресенский предложил оппозиции вернуться в Беларусь. Ему ответил в штабе Тихановской.

Он гарантирует, что «их здесь никто не тронет» (подробности).

Юрий Воскресенский: Я готов дать лидерам оппозиции письменные гарантии безопасности.

Политолог и бизнесмен рассказал «КП», как идет подготовка круглого стола с участием власти и представителей протеста (подробности).