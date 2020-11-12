В Минске люди с инвалидностью попытались провести протестную акцию, но им это не позволили силовики

На протестных "Маршах людей с (не)ограниченными возможностями" обычно обходилось без массовых задержаний.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В четверг, 12 ноября, в Минске не смогла состояться очередная протестная акция. На «Марш людей с (не)ограниченными возможностями» вышли десятки человек на инвалидных колясках и костылях, сообщает ТАСС. Но пройти своим привычным маршрутом: от площади Независимости, к Октябрьской площади и ГУМу протестующие не смогли у дороги им перекрыли силовики.
- Люди с ограниченными возможностями вышли в поддержку «всех задержанных и политзаключенных и против беспредела». Однако им путь преградили правоохранители, требуя в мегафон разойтись. Какое-то время протестующие стояли вдоль проезжей части по проспекту Независимости, под наблюдением припаркованных микроавтобусов с сотрудниками милиции. В результате люди пошли в Красный костел, - рассказали очевидцы.
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